Arcelor Mittal non paga gli autotrasportatori: «pronti a fermarci» (Di lunedì 22 marzo 2021) Le imprese dell’autotrasporto che lavorano per la multinazionale siderurgica Arcelor Mittal, tornano per l’ennesima volta sul piede di guerra. Ormai da lunghissimo tempo non ricevono il pagamento per i servizi già erogati. Inadempienze già denunciate nei mesi scorsi e che continua a generare forte preoccupazione tra i trasportatori, ormai impossibilitati a pagare anche gli stipendi. «La situazione, che coinvolge anche i lavoratori dell’indotto di Novi Ligure e Genova, peggiora di mese in mese. Mittal continua a non rispettare gli impegni. Ad oggi le imprese sono ferme agli acconti delle fatture di ottobre. – riferisce Giacinto Fallone, coordinatore della categoria degli autotrasportatori di Casartigiani Taranto – Tutto il parco mezzi dell’indotto è in queste condizioni. Nel complesso, ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 22 marzo 2021) Le imprese dell’autotrasporto che lavorano per la multinazionale siderurgica, tornano per l’ennesima volta sul piede di guerra. Ormai da lunghissimo tempo non ricevono ilmento per i servizi già erogati. Inadempienze già denunciate nei mesi scorsi e che continua a generare forte preoccupazione tra i trasportatori, ormai impossibilitati are anche gli stipendi. «La situazione, che coinvolge anche i lavoratori dell’indotto di Novi Ligure e Genova, peggiora di mese in mese.continua a non rispettare gli impegni. Ad oggi le imprese sono ferme agli acconti delle fatture di ottobre. – riferisce Giacinto Fallone, coordinatore della categoria deglidi Casartigiani Taranto – Tutto il parco mezzi dell’indotto è in queste condizioni. Nel complesso, ...

Advertising

elenaricci1491 : #ArcelorMittal non paga gli autotrasportatori: «pronti a fermarci» - TarantiniTime : #ArcelorMittal non paga gli autotrasportatori: «pronti a fermarci» - carmen_distaso : RT @TgrRaiPuglia: Arcelor Mittal prima annuncia blocco di alcuni impianti, poi fa retromarcia - TGR Puglia - Borderline_24 : #Taranto, #Cedimento di una parte di calpestio nello stabilimento Arcelor Mittal: pronta denuncia in Procura… - Fernando_Liuzzi : RT @palmiottid: Dietrofront di Arcelor Mittal sul riavvio in attesa dei 400 milioni di Invitalia @sole24ore -