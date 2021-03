“Adesso basta!” Non è l’Arena | Massimo Giletti costretto ad alzare la voce con l’ospite | “Non me ne frega niente”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021) A Non èinterrompe brutalmente Vauro Senesi. Ma cosa è successo? In studio a La7 c’è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che denuncia come la politica abbia messo ai vertici della sanità dirigenti inadeguati, asserviti e dunque senza coraggio. Una scelta che si riverbera ora sulla gestione dell’emergenza vaccini. “Ma continua ad essere così la politica”, accusa Vauro, puntando il dito ovviamente su una leghista. “Avete nominato capigabinetto, sottosegretari, avete fatto una come la Borgonzoni sottosegretaria alla Cultura, una che si vanta di non aver letto un libro”. “No però scusate, io accetto le provocazioni ma non voglio parlare di queste cose qui oggi”, interviene. “Stiamo parlando di vaccini, voglio dare risposte sui vaccini”, prosegue. “Ma sono legate, la politica ...