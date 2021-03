14 luglio 2021, segnatevi questa importante data sul calendario (Di lunedì 22 marzo 2021) l commissario europeo incaricato alla campagna vaccinale ribadisce il raggiungimento dell’immunità di gregge in Europa entro questa estate. Si presume entro il “14 luglio 2021”, giorno in cui si celebra l’unità nazionale francese e si commemora la presa della Bastiglia, il raggiungimento dell’immunità di gregge in tutta Europa, riscattandosi da un virus che ormai da più di un anno ha cambiato drasticamente le nostre abitudini di vita. Questo è quanto affermato dal Commissario Europeo Terry Breton, responsabile della campagna vaccinale in Europa. Nell’annuncio di questa data si è probabilmente voluto “riecheggiare” la dichiarazione del Presidente Joe Biden, che ha asserito la fine dell’incubo per gli Stati Uniti entro il prossimo 4 luglio, giorno della commemorazione ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 marzo 2021) l commissario europeo incaricato alla campagna vaccinale ribadisce il raggiungimento dell’immunità di gregge in Europa entroestate. Si presume entro il “14”, giorno in cui si celebra l’unità nazionale francese e si commemora la presa della Bastiglia, il raggiungimento dell’immunità di gregge in tutta Europa, riscattandosi da un virus che ormai da più di un anno ha cambiato drasticamente le nostre abitudini di vita. Questo è quanto affermato dal Commissario Europeo Terry Breton, responsabile della campagna vaccinale in Europa. Nell’annuncio disi è probabilmente voluto “riecheggiare” la dichiarazione del Presidente Joe Biden, che ha asserito la fine dell’incubo per gli Stati Uniti entro il prossimo 4, giorno della commemorazione ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, Breton: “L’Europa raggiungerà l’immunità di gregge per il 14 luglio e non avrà bisogno di Sputnik” - waitingaprince : @scarasbratti Luglio 2021 vuoi venire alla mia seduta? - xmmaatteeoo : RT @ildpaa: Sogno ibra a Milanello luglio 2021 che mette fine alla carriera a Caldara - ildpaa : Sogno ibra a Milanello luglio 2021 che mette fine alla carriera a Caldara - WestonMcDanny : Luglio 2021: CR7 rivince l’Europeo e la sorella ci risbatte la bernarda in testa -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 2021 Oroscopo per il Cancro, Scorpione, Pesci e tutti i segni 23 marzo 2021: oroscopo 23 marzo, amore, umore, soldi e lavoro Oroscopo 23 marzo 2021 Cancro (21 giugno - 22 luglio): questioni irrisolte Oroscopo Cancro 23 marzo: umore Nel cielo astrale ci sono delle turbolenze, la dissonanza tra la Luna nel vostro segno con Plutone potrebbe far ...

Cipollini in aula nega le accuse di violenze e minacce all'ex moglie La prossima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 14 luglio alle 12. LEGALI - 'Questa indagine è anomala. Ricordiamo infatti che era stata inizialmente archiviata dal titolare dell'...

Assegno unico figli da luglio 2021: importo, a chi spetta Adnkronos Rischio di morte nelle Rsa: depositata l’interrogazione «Già lo scorso luglio 2020 – scrivono i due firmatari – una ricerca epidemiologica diceva chiaramente che nelle Rsa di Cremona e Mantova la mortalità era undici volte superiore alla media ...

Stalking e sequestro di persona, Due anni e otto mesi per stalking e sequestro di persona, assolto dall’accusa di estorsione. Imputato un 47enne di Civitanova che oggi è stato condannato in un processo che si è svolto con rito abbrev ...

Oroscopo 23 marzoCancro (21 giugno - 22): questioni irrisolte Oroscopo Cancro 23 marzo: umore Nel cielo astrale ci sono delle turbolenze, la dissonanza tra la Luna nel vostro segno con Plutone potrebbe far ...La prossima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 14alle 12. LEGALI - 'Questa indagine è anomala. Ricordiamo infatti che era stata inizialmente archiviata dal titolare dell'...«Già lo scorso luglio 2020 – scrivono i due firmatari – una ricerca epidemiologica diceva chiaramente che nelle Rsa di Cremona e Mantova la mortalità era undici volte superiore alla media ...Due anni e otto mesi per stalking e sequestro di persona, assolto dall’accusa di estorsione. Imputato un 47enne di Civitanova che oggi è stato condannato in un processo che si è svolto con rito abbrev ...