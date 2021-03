SailGP 2021 | calendario | date e programma 8 tappe | sfida tra Spithill | Burling | Ainslie Una prova a Taranto

Leggi su oasport

(Di domenica 21 marzo 2021) La America’s Cup ha riscosso un notevole successo in Italia. Milioni di appassionati si sono svegliati nel cuore della notte per seguire e tifare Luna Rossa, capace di tenere testa a Team New Zealand fino al 3-3 nel match race che ha messo in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. I Kiwi si sono imposti nella baia di Auckland per 7-3, ma l’equipaggio tricolore ha fatto bella figura ed è riuscito a scaldare il cuore di un’intera Nazione. Peterha timonato Team New Zealand verso la difesa della Vecchia Brocca, Jamesha regalato magie alla guida di Luna Rossa, Benha tentato il tutto per tutto con Ineos Uk (sconfitta per 7-1 dal sodalizio italiano nella Finale della Prada Cup). Proprio questi tre fuoriclasse sono pronti per darsi nuovamente battaglia nel-2022, ...