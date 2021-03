Roma-Napoli 0-2: una doppietta di Mertens decide la gara dell’Olimpico (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Napoli, grazie ad una doppietta di Mertens, viola l’Olimpico e si porta in piena zona Champions Il Napoli espugna l’Olimpico e si porta in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 marzo 2021) Il, grazie ad unadi, viola l’Olimpico e si porta in piena zona Champions Ilespugna l’Olimpico e si porta in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - OptaPaolo : 15 - Considerando solo gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica, solo l'Inter (18 in 9 matc… - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - Alemilanista86 : RT @SimoneCristao: Vittoria fondamentalissima Reagito all'eliminazione in EL, preso 3 pt alla Juve, preso punti a una tra Napoli e Roma (o… - albese5 : @P_Rocchetti87 Per me no... a stento per il sesto. Punti di vista. Credo che nessun giocatore della Roma di stasera… -