Parchi, piazze, lungomari e mercati ancora chiusi. Multe fino a 3mila euro (Di domenica 21 marzo 2021) Il Governatore della Regione Campania proroga le ulteriori restrizioni alla zona rossa istituita dal Governo. Ordinanza numero 10 del 21 marzo – "Con decorrenza dal 22 marzo e fino al 5 aprile sono ulteriormente confermate le disposizioni delle Ordinanze regionali numero 7-8-9 rispettivamente del 10-11-15 marzo 2021. Per effetto: fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per vendita al dettaglio, compresi quelli rionali e settimanali. Le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all'interno di aree mercatali sono consentite esclusivamente ove svolte in negozi/box. Purché sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente ai singoli negozi/box provvisti di allaccio diretto alla rete idrica. E' confermata la chiusura al pubblico – salvo fascia oraria ...

