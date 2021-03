Ora legale, quando scatta e perché potrebbe essere l’ultima volta (Di domenica 21 marzo 2021) Sta per arrivare il momento di spostare le lancette dell’orologio. Torna infatti l’ora legale e, anche se molte volte la tecnologia provvede da sola a cambiare ciò che appare sui nostri smartphone, computer portatili e tablet, molti dovranno modificare manualmente l’orario dei dispositivi analogici. Ma come va modificato e quando? Ora legale: come spostare le lancette L’ora legale è pensata per garantire un po’ più di luce al giorno. Le lancette vanno, quindi, spostate in avanti di 60 minuti: in questo modo sembrerà di avere giornate più lunghe. Inoltre, spostare l’orologio in avanti permette un importante risparmio energetico. Ora legale: quando cambiare l’orario Quest’anno l’ora legale scatta alle ore 2 del mattino di domenica 28 marzo. Ciò significa ... Leggi su dilei (Di domenica 21 marzo 2021) Sta per arrivare il momento di spostare le lancette dell’orologio. Torna infatti l’orae, anche se molte volte la tecnologia provvede da sola a cambiare ciò che appare sui nostri smartphone, computer portatili e tablet, molti dovranno modificare manualmente l’orario dei dispositivi analogici. Ma come va modificato e? Ora: come spostare le lancette L’oraè pensata per garantire un po’ più di luce al giorno. Le lancette vanno, quindi, spostate in avanti di 60 minuti: in questo modo sembrerà di avere giornate più lunghe. Inoltre, spostare l’orologio in avanti permette un importante risparmio energetico. Oracambiare l’orario Quest’anno l’oraalle ore 2 del mattino di domenica 28 marzo. Ciò significa ...

Advertising

fanpage : Dormiremo un'ora in meno. Torna l'ora legale. - Corriere : Torna l’ora legale (forse l’ultima) in Italia. Terna: «Oltre 1,7 miliardi risparmiati d... - Vitellozzo : @la_wooden Quando c'è l'ora legale il giorno dopo stai più rincoglionito del 1 Gennaio, ti basta sapere questo - m1nSYcgwu8wiokz : RT @6_Nikolet: Vi ricordo che il 28 marzo torna l'ora legale e potremo stare a casa un'ora in più...?? #BuonaDomenica - Fiordal08016540 : RT @6_Nikolet: Vi ricordo che il 28 marzo torna l'ora legale e potremo stare a casa un'ora in più...?? #BuonaDomenica -