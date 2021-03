Omofobia: Sensi (Pd) chiede via libera a legge su omotransfobia, ‘yes we Zan’ (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Yes We Zan”. Così con un gioco di parole su Twitter il deputato dem Filippo Sensi, nel giorno della terribile aggressione omofoba alla stazione di Valle Aurelia a Roma, chiede l’approvazione del ddl a firma del collega dem Alessandro Zan sulla omotransfobia, per la tutela dell’intera comunità Lgbt, provvedimento già approvato in prima lettura alla Camera. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Yes We Zan”. Così con un gioco di parole su Twitter il deputato dem Filippo, nel giorno della terribile aggressione omofoba alla stazione di Valle Aurelia a Roma,l’approvazione del ddl a firma del collega dem Alessandro Zan sulla, per la tutela dell’intera comunità Lgbt, provvedimento già approvato in prima lettura alla Camera. L'articolo CalcioWeb.

