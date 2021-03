Negazionisti del Covid, in un bar cagliaritano in 100 senza mascherina: carabinieri aggrediti con motosega (Di domenica 21 marzo 2021) Cento persone accalcate fuori e dentro un bar, senza mascherine né distanziamento. All'arrivo dei carabinieri, uno di loro ha imbracciato una motosega e li ha minacciati. E' successo a Villamar, nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) Cento persone accalcate fuori e dentro un bar,mascherine né distanziamento. All'arrivo dei, uno di loro ha imbracciato unae li ha minacciati. E' successo a Villamar, nel ...

