Nacon RIG 700HS | buona la prova sia in gaming che in call | non il massimo il sistema per regolare la misura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) Nelle ultime settimane abbiamoto le RIGdi, un set di cuffie dawireless progettate per Playstation 4 ma adattabili perfettamente a qualsiasi dispositivo che possa accogliere una periferica audio USB. Esteticamente si presentano con un design moderno e pulito, caratterizzato dagli intagli trapezoidali lungo la struttura dell’archetto, in una colorazione completamente nera, se non per le due scritte “RIG” che spiccano sui padiglioni e le icone a fianco dei vari pulsanti. Lo scheletro è in plastica, ma restituisce comunque unasensazione di solidità, mentre i cuscinetti sull’archetto e sui padiglioni garantiscono comodità e freschezza, grazie anche al tessuto traspirante del quale sono rivestiti. Anche il peso gioca un ruolo fondamentale: con i loro 241 grammi sono tra le ...