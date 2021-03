Mertens raggiunge Hamsik a quota 100 gol in Serie A

(Di domenica 21 marzo 2021) È Driesil super bomber della gara di questa sera contro la Roma. Due splendidi gol che regalano al Napoli la vittoria all’Olimpico, ma anche un record tutto personale per l’attaccante belga come ricorda Opta.infatti è il terzo giocatore del Napoli a segnare 100 gol inA dopo Marek(100) e Antonio Vojak (102). 100 – Dries #è solo il terzo giocatore del #Napoli a segnare 100 gol in #A, insieme a Marek #(100) e Antonio #Vojak (102). Élite.#RomaNapoli #ATIM pic.twitter.com/EGQaCjCHrl — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 21, 2021 L'articolo ilNapolista.

... che con il Bologna fra l'insoddisfazione dei tifosila quinta vittoria di seguito in ... Neancheè riuscito a fare la differenza in attacco, facilmente annientato dagli avversari. ...ha battuto il suo record di gol. Classifica marcatori storia Napoli,domina Record di gol nel Napoli: Dries- 131 (8 stagioni) Marek Hamsík - 121 (12 stagioni) Diego Armando ...Napoli da sogno, anche a Roma, dopo Milano. Una grande vittoria. Con un ritrovato Mertens, autore di una doppietta che gli consente di raggiungere quota cento in serie A.Probabili formazioni Roma Napoli: diretta tv. Le mosse degli allenatori alla vigilia della sfida per la 28^ giornata di Serie A, domani all'Olimpico.