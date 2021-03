Lothar Matthaeus, 60 anni tra successi ed eccessi (Di domenica 21 marzo 2021) Lothar Matthaeus compie oggi 60 anni. Le tanti mogli, le sue squadre e i successi. Ecco chi è il giocatore tedesco. La carriera da calciatore Nato il 21 marzo 1961, arriva al calcio professionistico in Germania con il Borussia M’gladbach. Il suo stile di gioco e l’intensità che mette in campo, gli valgono nel giro di pochi anni la chiamata del Bayern Monaco, ma sul finire del 1988, sbarca in Italia, in forza all’Inter. Con i nerazzurri vive 4 campionati , giocando 115 gare e realizzando 40 gol. Completata l’esperienza italiana, torna al Bayern Monaco rimanendoci altri 8 anni, prima di chiudere la carriera negli USA con la maglia dei N.Y. Metro Stars. Il rapporto con la Nazionale tedesca Parallelamente alla carriera nei vari club, Lothar ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)compie oggi 60. Le tanti mogli, le sue squadre e i. Ecco chi è il giocatore tedesco. La carriera da calciatore Nato il 21 marzo 1961, arriva al calcio professionistico in Germania con il Borussia M’gladbach. Il suo stile di gioco e l’intensità che mette in campo, gli valgono nel giro di pochila chiamata del Bayern Monaco, ma sul finire del 1988, sbarca in Italia, in forza all’Inter. Con i nerazzurri vive 4 campionati , giocando 115 gare e realizzando 40 gol. Completata l’esperienza italiana, torna al Bayern Monaco rimanendoci altri 8, prima di chiudere la carriera negli USA con la maglia dei N.Y. Metro Stars. Il rapporto con la Nazionale tedesca Parallelamente alla carriera nei vari club,...

