Juve-Benevento 0-1 | flop bianconero e Pirlo disastro

(Di domenica 21 marzo 2021) Lantus perde clamorosamente in casa contro il, che passa per 1-0 all’Allianz Stadium. I campani, a segno al 74? con Gaich, conquistano i 3 punti contro lasa formazione di. La, dopo la pessima avventura in Champions, corona il periodo nero con la sconfitta che cancella le residue velleità di scudetto e rimette in discussione la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri, con il solito gioco prevedibile ad un ritmo lentissimo, riescono comunque a creare più di un’occasione da gol. Morata spreca tutto quello che gli capita tra i piedi, Ronaldo c’è ma non si vede. Ilsi difende con ordine e al 74? colpisce sfruttando un clamoroso errore di Arthur, che regala palla a Gaich: l’attaccante controlla e fa centro. La squadra di ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Benevento

La partita, come naturale, la fa la, mentre i giallorossi si difendono con ordine tentando ... Al 35' Abisso giudica da rigore un tocco di mano di Foulon in area del, ma la visione delle ...Festa grande sul divano di casa. L'Inter fermata dall'Ats e impossibilitata a giocare ieri contro il Sassuolo, si gode la clamorosa vittoria delin casa dellae rimane a +10 sui bianconeri. Con la differenza non da poco che ora Ronaldo e soci non hanno più la famosa partita in più da recuperare (quella col Napoli) che di fatto ...Dopo la sconfitta interna contro il Benevento, Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky per provare a spiegare il flop della Juventus ...PAGELLE JUVENTUS BENEVENTO - La Juventus perde ancora. Inzaghi batte Pirlo a Torino. Il Benevento si impone per ...