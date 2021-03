Il principe Harry ricorda nel libro la morte di Diana: mi ha lasciato un vuoto enorme (Di lunedì 22 marzo 2021) Il principe Harry ha parlato del dolore per la perdita di sua madre Diana nella prefazione di ’Hospital by the Hill’, un nuovo libro in uscita, dedicato ai bambini che hanno perso i propri cari durante la pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto la rivista americana People. Il duca di Sussex ha ricordato come ha lottato per accettare la perdita di sua madre, che aveva 36 anni quando morì improvvisamente nel 1997 per le ferite subite in un incidente automobilistico a Parigi. Harry aveva all’epoca 12 anni. I media internazionali dichiarano che il libro verrà pubblicato la prossima settimana in concomitanza con la giornata nazionale britannica di ricordo delle vittime di Covid-19. È scritto da Chris Connaughton e illustrato da Fay Troote, e racconta la ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilha parlato del dolore per la perdita di sua madrenella prefazione di ’Hospital by the Hill’, un nuovoin uscita, dedicato ai bambini che hanno perso i propri cari durante la pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto la rivista americana People. Il duca di Sussex hato come ha lottato per accettare la perdita di sua madre, che aveva 36 anni quando morì improvvisamente nel 1997 per le ferite subite in un incidente automobilistico a Parigi.aveva all’epoca 12 anni. I media internazionali dichiarano che ilverrà pubblicato la prossima settimana in concomitanza con la giornata nazionale britannica di ricordo delle vittime di Covid-19. È scritto da Chris Connaughton e illustrato da Fay Troote, e racconta la ...

