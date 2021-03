Il piano danese per riqualificare i quartieri difficili: "Basta residenti non occidentali"" (Di domenica 21 marzo 2021) La Danimarca del governo socialista di Mette Frederiksen annuncia una stretta sulla presenza di residenti 'non occidentali' nei quartieri poveri. Il disegno di legge presentato dal ministro degli ... Leggi su europa.today (Di domenica 21 marzo 2021) La Danimarca del governo socialista di Mette Frederiksen annuncia una stretta sulla presenza di'non' neipoveri. Il disegno di legge presentato dal ministro degli ...

Efasce, appuntamento in Danimarca Viaggio nel mondo accademico danese per l'ultimo incontro del mese di marzo del progetto "4 Chiacchiere con..." dell'EFASCE (l'... classe 1983 e originario di Roveredo in Piano. Dopo la laurea e ...

Il piano danese per riqualificare i quartieri difficili: “Basta residenti non occidentali” EuropaToday La Danimarca costruisce un’isola artificiale che produce energia La Danimarca punta alla produzione di energia verde con un’isola artificiale. Sarà costruita nel Mare del Nord, a circa 80 chilometri a largo della costa della penisola dello Jutland, e una volta pron ...

TS - Eriksen cruciale nel sistema contiano: non è la stessa Inter senza il danese Nonostante non sia partito titolare, forse anche un po' a sorpresa, Christian Eriksen è stato uno dei giocatori che hanno raccolto più consensi dopo la partita ...

