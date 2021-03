Il crossover di cui non avevamo bisogno. Ecco la tesi che mette insieme vaccini e scie chimiche (Di domenica 21 marzo 2021) Eppure qualcuno al cinema lo aveva già detto che «incrociare i flussi è male». Una tesi di complotto da sola è già potenzialmente dannosa di suo, figuriamoci cosa succederebbe se venissero fatti dei crossover tra complottismi molto diversi, come quello tra No vax e scie chimiche. Purtroppo non stiamo scherzando: è successo davvero. Ci avete segnalato un video, che riprende alcuni filmati caricati in una chat di WhatsApp, dove si mostrano diverse clip (a bassa risoluzione) in cui si vedono quelle che sembrano delle «analisi al microscopio», dove verrebbe svelata la presenza di «chip-viventi» simili a dei vermetti che si contorcono se si avvicinano a delle bacchette. Il filmato si intitola «Tampone esaminato al microscopio, se in questo modo non vi svegliate allora….». Questi video proverrebbero dai tamponi per il ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Eppure qualcuno al cinema lo aveva già detto che «incrociare i flussi è male». Unadi complotto da sola è già potenzialmente dannosa di suo, figuriamoci cosa succederebbe se venissero fatti deitra complottismi molto diversi, come quello tra No vax e. Purtroppo non stiamo scherzando: è successo davvero. Ci avete segnalato un video, che riprende alcuni filmati caricati in una chat di WhatsApp, dove si mostrano diverse clip (a bassa risoluzione) in cui si vedono quelle che sembrano delle «analisi al microscopio», dove verrebbe svelata la presenza di «chip-viventi» simili a dei vermetti che si contorcono se si avvicinano a delle bacchette. Il filmato si intitola «Tampone esaminato al microscopio, se in questo modo non vi svegliate allora….». Questi video proverrebbero dai tamponi per il ...

