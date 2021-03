Giornata mondiale della Sindrome di Down, a Taranto si leggono le poesie di Merini e Brel (Di domenica 21 marzo 2021) Taranto - Nella Giornata mondiale delle persone con la Sindrome di Down che si celebra oggi e che coincide con la Giornata internazionale della Poesia e con l'anniversario della nascita di Alda Merini,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 21 marzo 2021)- Nelladelle persone con ladiche si celebra oggi e che coincide con lainternazionalePoesia e con l'anniversarionascita di Alda,...

Advertising

chetempochefa : Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai d… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #21marzo 1960 la Giornata mondiale contro il #razzismo. Per eliminare ogni discriminazione.… - istsupsan : ??????Oggi è la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down! Condividiamo l'iniziativa di CoorDown, il coordinamento dell… - lelloak : RT @parallelecinico: Oggi è la giornata mondiale dedicata alle persone con sindrome di Down. Davide Paulis, giocatore della Nazionale itali… - DVD23690077 : RT @donTonio66: Giornata Mondiale della poesia. 'Nacqui e vissi appieno, per quel che potei'. #giornatamondialedellapoesia -