Gianni Morandi ragazzo fortunato in corsia

(Di domenica 21 marzo 2021) ROMA – Gianni Morandi sta meglio. Le condizioni dopo l’incidente in campagna in cui si è ustionato diverse parti del corpo bruciando delle sterpaglie le mostra lui stesso ai fan con un video girato in corsia. La colonna sonora è ‘Ragazzo fortunato’ di Jovanotti.

chetempochefa : "Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,…

torna a dare notizie di sé sui social network, con particolare riferimento a Instagram, dopo il grave incidente in campagna nel quale è rimasto coinvolto lo scorso 11 marzo, quando, ..."Sono un ragazzo fortunato"/ Video Gravi ustioni, braccia bendate e... LA TECNOLOGIA C'È MA NON BASTA (SPECIE PER I GIOVANI) Lo studio commissionato da Snapchat rivela come mail, ...Il video è sulle note di " Ragazzo fortunato " di Jovanotti . Poi appare lui in ospedale, dove si trova da dieci giorni a causa di ...Inizia così un post su Facebook di Gianni Morandi, che dieci giorni fa ha avuto un incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie in giardino, riportando gravi ustioni alle mani. Il cantautore ha ...