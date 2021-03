Gianni Morandi dall’ospedale | «Finalmente i primi passi»

(Di domenica 21 marzo 2021) Le note sono quelle di «Ragazzo Fortunato» di Jovanotti, Gianni Morandi muove la testa in segno di assenso e ripete che sì, «è stato davvero fortunato». Così con un video pubblicato su Instagram, il cantante si è mostrato per la prima volta in piedi, sulle sue gambe, mentre cammina lungo il corridoio del reparto in cui è ricoverato all’interno del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena.

