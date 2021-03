Fonseca a Sky: “Mancato coraggio e mentalità!” (Di lunedì 22 marzo 2021) In diretta su Sky, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca commenta la partita appena conclusa con la vittoria del Napoli. Termina 2-0 per il Napoli lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 marzo 2021) In diretta su Sky, l’allenatore della Roma Paulocommenta la partita appena conclusa con la vittoria del Napoli. Termina 2-0 per il Napoli lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

giornaleradiofm : Roma: Fonseca, Fonseca 'non ha mentalità per giocare con big': (ANSA) - ROMA, 21 MAR - 'Magari non abbiamo la menta… - dietrologist : Come episodio Dietrology non si può non segnalare Allegri che si presenta in studio a Sky solo dopo che ha parlato Fonseca - Ilariahhhhh : RT @exsebio: Leggo di un Fonseca sbeffeggiato su Sky. Niente di nuovo. Ricordo lo stesso trattamento per Garcia, anche per De Boer. Di soli… - paologabriele1 : Pellegrini (capitano) che dice il contrario di quello che ha detto Fonseca a sky. #RomaNapoli - RamboDeNa : RT @kiingg____: Fonseca, con una rosa discreta e con cui sta facendo i miracoli, è stato letteralmente massacrato a Sky reo di perdere tutt… -