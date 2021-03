Finanziere a Taranto finisce in coma dopo AstraZeneca | è stato un falso allarme | dicono i medici

(Di domenica 21 marzo 2021) Aun nuovo caso sospetto relativo al vaccinocolpisce un. Iescludono la trombosi e riportano le condizioni del militare. Ancora una volta, un sospetto caso di trombosiil vaccino– in questo caso occorso ad undi– viene smentitoche ihanno trattato L'articolo proviene da Leggilo.org.

ficiesse : AstraZeneca, Taranto: dimesso il finanziere, nessuna trombosi - infoiteconomia : AstraZeneca, Taranto: dimesso il finanziere, nessuna trombosi - DominoFederica : Sempre nessuna relazione??... #AstraZeneca #VaccinoAntiCovid Il finanziere in coma dopo il vaccino AstraZeneca vien… - PugliaStream : Caso Vaccini: dimesso finanziere ricoverato a Taranto dopo aver ricevuto dose AstraZeneca - AngeloGaraventa : Il finanziere in coma dopo il vaccino AstraZeneca viene dimesso: nessuna trombosi -

La Gazzetta del Mezzogiorno

originario della Sicilia ed in servizio presso la Sezione Navale di Taranto delle Fiamme gialle. Il finanziere era esente da altre patologie. I sintomi iniziali sarebbero stati febbre a 39, poi ...Oggi il finanziere in servizio alla stazione navale è stato dimesso. Era stato ricoverato nell'ospedale di Taranto lo scorso 7 marzo, dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca, a seguito di malore che ...L'Appuntato scelto della Guardia di Finanza, ricoverato dal 7 marzo presso l'ospedale SS. Annunziata di Taranto dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, ieri è stato dimesso. Nessun defic ...