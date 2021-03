Crotone | Simy | “Non ci si nasconde dietro a un telefono”

(Di domenica 21 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro il Bologna, l’attaccante nigeriano delaveva rilanciato sul suo profilo Instagram degli insulti inaccettabili che gli erano arrivati sui social. Domenica è stato ospite a Sky Sport 24 e ha spiegato: "Credo che tocchi a noi educare i più giovani. E io dovevo far capire la pesantezza del gesto. Non è la prima volta che capita questa cosa, di solito do poca importanza ma se una persona sia unvuol dire che sta facendo una cosa sbagliata e deve metterci la faccia. Quando si toccano i figli e la famiglia, però, diventa una cosa veramente brutta. Ho cercato con il mio modo, sempre con tranquillità, di mandare un messaggio non solo a lui che ha fatto questo gesto ma anche ad altri giovani perché abbiamo la responsabilità di preparare un mondo ...

Il giocatore delNwankworacconta così a Sky Sport la scelta di rendere pubblici i gravissimi insulti ricevuti via social. "Non è la prima volta che capita questa cosa, credo sia ...L'attaccante delha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo gli insulti ricevuti ieri sui social. Le sue ..."Ho voluto fare questo gesto, perché credo tocchi a noi educare i più giovani. Non so cosa ho pensato quando ho visto quel messaggio. Non è la prima volta che accade. Quando si toccano i figli e la fa ...Simy, attaccante del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky del tema razzismo in Italia, dopo gli insulti e le minacce ricevute ieri.