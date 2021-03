Covid | controlli nel Salernitano | pioggia di multe per i cittadini

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Delle 7714 persone controllate e 4488 veicoli, nelsono stati sanzionati 245per il mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza un giustificato motivo; altri, due, invece, sono stati multati per aver violato la quarantena. Ma ihanno riguardato anche 2431 locali: 27 titolari di esercizi commerciali sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle normative anti-, mentre per quattro attività è scattata la chiusura. In particolare, in questo fine settimana, a Salerno i gestori di sei negozi (tre nel centro storico, due in via Trento ed un altro in zona Torrione), sono stati sanzionati perché hanno continuato l’attività di distribuzione di bevande e alimenti self service oltre l’orario stabilito. Inoltre, a ...