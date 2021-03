CorSport: Roma-Napoli, tocca a Maksimovic. Manolas parte dalla panchina (Di domenica 21 marzo 2021) Partirà dalla panchina Kostas Manolas, l’ex di Roma-Napoli. Il greco è recuperato dall’infortunio ed è tornato tra i convocati ma Gattuso confermerà, almeno all’inizio, la coppia di centrali Maksimovic-Koulibaly, scrive il Corriere dello Sport. “Rino, insomma, conferma Maksimovic e Koulibaly davanti a Ospina, con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra; Fabian e Demme a centrocampo; Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti alle spalle di Mertens”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) PartiràKostas, l’ex di. Il greco è recuperato dall’infortunio ed è tornato tra i convocati ma Gattuso confermerà, almeno all’inizio, la coppia di centrali-Koulibaly, scrive il Corriere dello Sport. “Rino, insomma, confermae Koulibaly davanti a Ospina, con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra; Fabian e Demme a centrocampo; Politano, Zielinski e Insigne sulla trequarti alle spalle di Mertens”. L'articolo ilsta.

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Roma CorSport: Roma - Napoli, Mertens titolare, Osimhen subentrerà a gara in corso Gattuso preferisce affidarsi all'esperienza e alla furbizia del belga piuttosto che alla prepotenza fisica del nigeriano Sarà Mertens ad affrontare la Roma come titolare, stasera, per poi lasciare il posto ad Osimhen a gara in corso, scrive il Corriere dello Sport. Dunque il belga dal primo minuto, nel Napoli . Gli uomini scelti da Gattuso saranno ...

CorSport: Roma - Napoli è l'ultimissimo treno per Gattuso De Laurentiis imputa al tecnico il fatto che la squadra a tratti spenga inspiegabilmente l'interruttore. La tregua tra i due è basata sull'obiettivo Champions Stasera si gioca Roma - Napoli e sarà un confronto tra due allenatori "da sempre in bilico e condannati al possibile esonero", scrive il Corriere dello Sport. Sullo sfondo, nel Napoli, Gattuso avrà di fronte Fonseca, ...

