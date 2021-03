Come stanno scrivendo il Recovery Plan (Di domenica 21 marzo 2021) Il governo Draghi vuole migliorare il testo precedente accentrando il lavoro sul ministero dell'Economia, ma i tempi sono stretti Leggi su ilpost (Di domenica 21 marzo 2021) Il governo Draghi vuole migliorare il testo precedente accentrando il lavoro sul ministero dell'Economia, ma i tempi sono stretti

Advertising

chetempochefa : 'Noi abbiamo una tendenza innata: mettere due cose che accadano l'una dopo l'altra in una relazione di causa-effett… - ZZiliani : @pisto_gol Il campionato sarebbe strafinito (a dispetto dei precedenti che hai citato) perchè il Milan è in declino… - RobertoBurioni : Non esistono al momento prove della efficacia di alcuni farmaci (con pesanti effetti collaterali) che vengono presc… - Antonio8384 : Mi sa che è arrivato il momento di dire le cose come stanno: siamo senza allenatore! #Juventus #FinoAllaFine #juvebenevento - Proffantonio000 : @juventina____ Stanno giocando la partita come se fossero sicuri che il gol prima o poi arriva... ci sono troppi to… -