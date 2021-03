Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2021: Kriznar in testa con 5 punti di margine su Takanashi e 91 su Kramer (Di domenica 21 marzo 2021) Infiamma la battaglia a tre per la Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci femminile, che si deciderà di fatto in occasione dell’ultima tappa stagionale in programma a Chaikovsky dal 26 al 28 marzo. La slovena Nika Kriznar, dopo aver perso per 24 ore il pettorale giallo, si è riportata in vetta alla generale grazie al secondo posto odierno in gara-2. A due gare dal termine della stagione, Kriznar guida la Classifica overall con 5 punti di vantaggio sulla giapponese Sara Takanashi e 91 sulla rimontante austriaca Marita Kramer. Quest’ultima sta provando una rimonta disperata, vincendo le due competizioni del fine settimana russo e accorciando le distanze nei confronti della coppia di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Infiamma la battaglia a tre per ladel2020-dicon gli sci, che si deciderà di fatto in occasione dell’ultima tappa stagionale in programma a Chaikovsky dal 26 al 28 marzo. La slovena Nika, dopo aver perso per 24 ore il pettorale giallo, si è riportata in vetta alla generale grazie al secondo posto odierno in gara-2. A due gare dal termine della stagione,guida laoverall con 5di vantaggio sulla giapponese Sarae 91 sulla rimontante austriaca Marita. Quest’ultima sta provando una rimonta disperata, vincendo le due competizioni del fine settimana russo e accorciando le distanze nei confronti della coppia di ...

Advertising

sportface2016 : #Scialpino, classifica Coppa del Mondo 2020/2021 maschile dopo slalom #Lenzerheide - LinkaTv : E' iniziato Ciclismo 2021: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - damirosso : RT @ItaliaTeam_it: Ancora sul podio in Coppa del Mondo! ?? Seconda nella gara di snowboardcross a Veysonnaz, Michela Moioli è seconda anche… - non_meloricordo : @verok_cal Quelli anche se sono già qualificati, non possono migliorare la posizione in classifica e hanno la fina… - zazoomblog : Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Vlhova trionfa su Gut-Behrami e Gisin. Bassino migliore delle… -