Bianchi: ”Napoli, solo da poco sembra essere rimesso in carreggiata” (Di domenica 21 marzo 2021) Bianchi: Per il Napoli poteva essere l’anno buono, ma ha avuto un andamento altalenante Ottavio Bianchi, x allenatore di Napoli e Roma, ha rilasciato un’intervista ad Il Mattino per parlare della squadra gialorossa e della compagine azzurra. Queste le sue parole: Cosa vuol dire essere l’allenatore di due piazze così? “Sono le due piazze più difficili per un allenatore. Non lo dico solo io, ma lo dicono tutti quelli che ci sono passati”. E questo come mai secondo Bianchi? “Si tende a mettere molta più pressione sugli allenatori. Questo avviene perché a Napoli e a Roma i calciatori sono dei divi ai quali viene perdonato tutto. Mentre l’allenatore diventa catalizzatore dell’attenzione. È una cosa che succede un po’ ovunque, ma a in quelle ... Leggi su retecalcio (Di domenica 21 marzo 2021): Per ilpoteval’anno buono, ma ha avuto un andamento altalenante Ottavio, x allenatore die Roma, ha rilasciato un’intervista ad Il Mattino per parlare della squadra gialorossa e della compagine azzurra. Queste le sue parole: Cosa vuol direl’allenatore di due piazze così? “Sono le due piazze più difficili per un allenatore. Non lo dicoio, ma lo dicono tutti quelli che ci sono passati”. E questo come mai secondo? “Si tende a mettere molta più pressione sugli allenatori. Questo avviene perché ae a Roma i calciatori sono dei divi ai quali viene perdonato tutto. Mentre l’allenatore diventa catalizzatore dell’attenzione. È una cosa che succede un po’ ovunque, ma a in quelle ...

