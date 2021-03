Allegri: «Ho detto no al Real Madrid. Futuro? Torno a giugno» (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Allegri ha svelato un retroscena sul Real Madrid e annunciato il riTorno in panchina a giugno: le dichiarazioni dell’allenatore Massimiliano Allegri ha svelato un retroscena sul Real Madrid e annunciato il riTorno in panchina a giugno. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Quando il presidente del Real Madrid mi chiamò avevo già dato la parola ad Agnelli tre anni fa e dissi di no. Ho avuto altre richieste. Spero di tornare ad allenare a giugno. Mi manca godere delle gesta dei miei calciatori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimilianoha svelato un retroscena sule annunciato il riin panchina a: le dichiarazioni dell’allenatore Massimilianoha svelato un retroscena sule annunciato il riin panchina a. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Quando il presidente delmi chiamò avevo già dato la parola ad Agnelli tre anni fa e dissi di no. Ho avuto altre richieste. Spero di tornare ad allenare a. Mi manca godere delle gesta dei miei calciatori». Leggi su Calcionews24.com

