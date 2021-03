Ultime Notizie Roma del 20-03-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021)dailynews radiogiornale sabato 20 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano che politica in apertura sfida di Renzi al PD sulle riforme per una nuova stagione riformista dice passiamo dalle parole ai fatti giustizia Sud cantieri diritti riforme lavoro vediamo il Partito Democratico da che una primavera delle idee pronta al confronto e invitando aspettate insieme la catena di oggi ho creata da Beppe Grillo Letta attacca intanto Matteo Salvini accusandolo di aver tenuto in ostaggio il Consiglio Ministri senza peraltro risultati e parla di pessimo inizio il leader leghista replica C’è chi pensa lo ius soli e c’è chi pensa ad aiutare gli italiani in difficoltà con un decreto da 32 basta con le polemiche Enrico taxi Renault vaccino astrazeneca oggi aal Drive thru militari alla Cecchignola per il commissario qua vede il generale ...