Start list slalom gigante maschile finali Lenzerheide 2021: pettorali di partenza e italiani in gara (Di sabato 20 marzo 2021) La star list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara nello slalom gigante valevole per le finali di sci alpino di Lenzerheide 2021, che andrà in scena nella giornata di sabato 20 marzo. Il primo a scendere in pista con il pettorale numero uno sarà il leader della classifica generale di Coppa del Mondo, il francese Alexis Pinturault; gli italiani presenti saranno Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti. Ecco l’elenco completo: Start list slalom FEMMINILE 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 2 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 4 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 5 511896 MURISIER Justin 1992 SUI ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) La star, idie gliinnellovalevole per ledi sci alpino di, che andrà in scena nella giornata di sabato 20 marzo. Il primo a scendere in pista con il pettorale numero uno sarà il leader della classifica generale di Coppa del Mondo, il francese Alexis Pinturault; glipresenti saranno Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti. Ecco l’elenco completo:FEMMINILE 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 2 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 4 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 5 511896 MURISIER Justin 1992 SUI ...

Advertising

milansanremo : RT @Milano_Sanremo: Annunciata la Start List della #MilanoSanremo presented by @eolo_it. Diretta su RAI Sport +HD dalle 9.15 e su RAI 2 dal… - saccopaola5 : RT @Milano_Sanremo: Annunciata la Start List della #MilanoSanremo presented by @eolo_it. Diretta su RAI Sport +HD dalle 9.15 e su RAI 2 dal… - FUORIMANO : @Ciclignorante Veramente una signora start list ....e i francesi che si incazzano - CCIAARIVLIG : RT @Milano_Sanremo: Annunciata la Start List della #MilanoSanremo presented by @eolo_it. Diretta su RAI Sport +HD dalle 9.15 e su RAI 2 dal… - Cicloturista : RT @Milano_Sanremo: Annunciata la Start List della #MilanoSanremo presented by @eolo_it. Diretta su RAI Sport +HD dalle 9.15 e su RAI 2 dal… -