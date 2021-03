Sprint, trionfo Hofer E 'Doro' è seconda (Di sabato 20 marzo 2021) A distanza di oltre sette anni dal primo successo individuale della carriera ottenuto nella Sprint di Anterselva in coabitazione con Simon Schempp, Lukas Hofer coglie un'altra straordinaria vittoria ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) A distanza di oltre sette anni dal primo successo individuale della carriera ottenuto nelladi Anterselva in coabitazione con Simon Schempp, Lukascoglie un'altra straordinaria vittoria ...

Advertising

lillydessi : LIVE Biathlon, Sprint Oestersund in DIRETTA: TRIONFO HOFER!!! Seconda vittoria in carriera per l'azzurro! Laegreid… - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint Oestersund in DIRETTA: TRIONFO HOFER!!! Seconda vittoria in carriera per l'azzurro! Laegreid… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint Oestersund in DIRETTA: TRIONFO HOFER!!! Seconda vittoria in carriera per l’azzurro! Laegreid m… - andreapezzoni87 : Luki Hofer da impazzire! Grande trionfo nell'ultima Sprint stagionale con una prestazione da fantascienza, soprattu… -