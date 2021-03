SpaceX e la Nasa firmano un accordo contro le collisioni spaziali (Di sabato 20 marzo 2021) accordo contro le collisioni tra SpaceX e la Nasa. La società di Elon Musk organizza la sua posizione nello spazio. SpaceX e la Nasa hanno firmato un accordo contro le collisioni. In termini pratici un contratto per evitare incidenti e collisioni tra i veicoli spaziali. SpaceX, accordo con la Nasa contro le collisioni Negli ultimi anni SpaceX ha occupato una parte importante nello spazio inviando più di mille satelliti, che evidentemente devono evitare di entrare in contatto con altri satelliti e oggetti che gravitano in orbita. In pratica bisogna regolare il traffico ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021)letrae la. La società di Elon Musk organizza la sua posizione nello spazio.e lahanno firmato unle. In termini pratici un contratto per evitare incidenti etra i veicolicon laleNegli ultimi anniha occupato una parte importante nello spazio inviando più di mille satelliti, che evidentemente devono evitare di entrare in contatto con altri satelliti e oggetti che gravitano in orbita. In pratica bisogna regolare il traffico ...

