Sharon Stone: «Sul set mi chiesero di avere rapporti sessuali veri» (Di sabato 20 marzo 2021) «Il produttore mi disse che avrei dovuto avere un rapporto sessuale vero con il con il co-protagonista per mostrare una migliore chimica sul set». Così Sharon Stone, racconta nella sua autobiografia «The beauty of living twice», i cui estratti sono stati pubblicati in anteprima da Vanity Fair negli Stati Uniti, le molestie vissute e subite più volte nel corso della sua lunga carriera. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 marzo 2021) «Il produttore mi disse che avrei dovuto avere un rapporto sessuale vero con il con il co-protagonista per mostrare una migliore chimica sul set». Così Sharon Stone, racconta nella sua autobiografia «The beauty of living twice», i cui estratti sono stati pubblicati in anteprima da Vanity Fair negli Stati Uniti, le molestie vissute e subite più volte nel corso della sua lunga carriera.

