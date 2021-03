Serie A | Crotone-Bologna 0-0 LIVE

Leggi su newsmondo

(Di sabato 20 marzo 2021)A, il programma e i risultati di sabato 20 marzo.impegnato a. Lo Spezia ospita il Cagliari. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 20 marzo. Dopo la vittoria salvezza del Genoa in casa del Parma, in calendario altri due scontri diretti per non retrocedere: alle 15e alle 18 Spezia-Cagliari. Rinviata per i casi di coronavirus tra i padroni di casa Inter-Sassuolo.A, i risultati di sabato 20 marzo Di seguito i risultati diA di sabato 20 marzo, sfide valide per la ventottesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)0-0Spezia-Cagliari (ore 18)A, ...