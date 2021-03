Rula Jebreal | una missione di vita al femminile

(Di sabato 20 marzo 2021)è una giornalista italo-palestinese che ha speso gran parte della propriaad occuparsi di politica estera, cogliendo anche l’occasione per raccontare le vicende dei più deboli. Tutti l’abbiamo vista all’inizio del 2020 calcare il palcoscenico del festival di San Remo. Sotto i riflettori dell’Ariston ha portato un monologo straziante e matematicamente spietato sulla situazionein Italia e in altre parti del mondo. I numeri parlano chiaro forse più delle storie: solo negli ultimi 3 anni le vittime di violenza sessuale oltrepassano i 3 milioni e attualmente ogni 3 giorni una donna viene uccisa da un familiare o dal proprio compagno. Monologo di– Festival di San Remo 2020E, anche quando non sono direttamente coinvolti, molti altri portano sulla ...

Rula Jebreal è una giornalista e scrittrice , molto apprezzata dal pubblico. Nata ad Haifa (Israele) il 24 aprile 1973, sotto il segno ...