Ristori ridicoli! Da Conte a Draghi la presa in giro è sempre quella Le cifre

(Di sabato 20 marzo 2021) Ci costringono a chiudere le attività e a non lavorare, ma non compensano neanche lontanamente i danni subiti con sufficienti risarcimenti. Il tanto atteso decreto “sostegni” si è rivelato l’ennesimainper le imprese italiane, vittime di questo mostro che sta inghiottendo i sacrifici, l’impegno, la dignità dei lavoratori. Le aspettative che in molti nutrivano verso Marioe il suo governo, sono ampiamente sgonfiate dallepazzesche e ridicole che sono state stabilite. A calcoli fatti, le imprese a cui è stata imposta la chiusura percepiranno “sostegni” le cuivanno dall’ 1,7% a un massimo del 5% rispetto alla perdita di fatturato. Ciò significa che chi, nel 2020 rispetto al 2019, ha perso 40 mila euro percepirà 2 mila euro; chi ha perso 120 mila percepirà 5 mila; chi ha ...

ilmattino.it

... come finanziare il chasback e la lotteria degli scontrini con 5 miliardi che hanno peraltro drogato il sistema di pagamento: queste risorse siano subito destinate aiper le aziende" . Il ...... a denunciarlo è - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - Alfonso Falcone titolare di un bar al centro: "Iche ha previsto Draghi sono. Tenetevi i soldi e fateci tornare a ...Le imprese criticano il Decreto Sostegni del Governo Draghi. Confesercenti Campania lo ritiene totalmente inadeguato, anzi ridicolo ...Il sostegno che promette il nuovo decreto è ridicolo e inappropriato. La cifra destinata ai ristori per le aziende campane è una miseria: significa non dare ossigeno ma continuare a toglierlo, uno ...