Pino Wilson: “L’era Inzaghi non è finita” (Di sabato 20 marzo 2021) Il mondo biancoceleste in questi giorni si continua ad interrogare sul perchè mister Simone Inzaghi e Claudio Lotito non siano ancora arrivati ad un accordo definitivo. La firma sul rinnovo del contratto non è giunta. Le voci delle ultime ore poi, vedono il presidente guardarsi intorno e il Napoli puntare Inzaghi. Cosa succederà? Giuseppe Wilson, meglio conosciuto come Pino Wilson ex giocatore e capitano della Lazio, si è espresso in merito. Le parole di Inzaghi alla vigilia di Udinese-Lazio Pino Wilson: “Inzaghi? Tutti gli vogliono bene” Pino Wilson è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dove ha espresso il proprio parere in merito al percorso della Lazio. L’ex calciatore ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Il mondo biancoceleste in questi giorni si continua ad interrogare sul perchè mister Simonee Claudio Lotito non siano ancora arrivati ad un accordo definitivo. La firma sul rinnovo del contratto non è giunta. Le voci delle ultime ore poi, vedono il presidente guardarsi intorno e il Napoli puntare. Cosa succederà? Giuseppe, meglio conosciuto comeex giocatore e capitano della Lazio, si è espresso in merito. Le parole dialla vigilia di Udinese-Lazio: “? Tutti gli vogliono bene”è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dove ha espresso il proprio parere in merito al percorso della Lazio. L’ex calciatore ha ...

Advertising

IoNascoQui : Intervenendo ai microfoni di TMW Pino Wilson è tornato a parlare di Lazio - Vincenzo2483 : RT @IlCuoioedi: Per chi se la fosse persa sul quotidiano, riproponiamo l'intervista integrale a Pino Wilson sulla mitica Lazio-Ipswich di C… - BlackEagle1967 : RT @IlCuoioedi: Per chi se la fosse persa sul quotidiano, riproponiamo l'intervista integrale a Pino Wilson sulla mitica Lazio-Ipswich di C… - IlCuoioedi : Per chi se la fosse persa sul quotidiano, riproponiamo l'intervista integrale a Pino Wilson sulla mitica Lazio-Ipsw… - 87_andrcech : RT @IlCuoioedi: L’inserto speciale con l’intervista a Pino Wilson Lo potete trovare oggi nelle edicole della Capitale, all’interno del @Co… -