Moto3 Moto2 Test Qatar day 2, McPhee e Vierge al comando (Di sabato 20 marzo 2021) I giovani della Moto3 e Moto2 tornano in pista per la seconda giornata di Test in Qatar. Il conto alla rovescia per il via del Mondiale 2021 è quasi terminato mentre le classi minori affrontano il secondo giorno di prove a Losail. In questa giornata a Losail, segnata dal forte vento, John McPhee si prende la Testa della classifica cronometrica della Moto3 con un buon 2:05.286. In Moto2, invece, Xavi Vierge sfrutta il time attack degli ultimi 10 minuti per conquistare la prima posizione a tempo con il giro veloce in 1:58.832. Ma osserviamo più nel dettaglio i risultati di questa seconda giornata di Test. Moto2, Xavi Vierge decide tutto nel time attack Se il Mondiale della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) I giovani dellatornano in pista per la seconda giornata diin. Il conto alla rovescia per il via del Mondiale 2021 è quasi terminato mentre le classi minori affrontano il secondo giorno di prove a Losail. In questa giornata a Losail, segnata dal forte vento, Johnsi prende laa della classifica cronometrica dellacon un buon 2:05.286. In, invece, Xavisfrutta il time attack degli ultimi 10 minuti per conquistare la prima posizione a tempo con il giro veloce in 1:58.832. Ma osserviamo più nel dettaglio i risultati di questa seconda giornata di, Xavidecide tutto nel time attack Se il Mondiale della ...

Advertising

F1inGenerale_ : Moto2 & Moto3 | Test Qatar Giorno 2 – Vierge e McPhee sono i migliori. Sorprendono Fernandez e Mignoz - gponedotcom : Test Qatar - Vierge comanda la classifica davanti a Canet: Terza posizione per Navarro. Bezzecchi, sesto, è il migl… - TheWayneGardner : RT @gponedotcom: LIVE - La diretta del secondo giorno di test in Qatar per Moto2 e Moto3: Anche oggi, dalle 7.40 alle 17.10, sulla pista di… - TheWayneGardner : RT @motosprint: #Moto2, Test Qatar, @TonyArbolino: “Tutto un altro mondo rispetto alla #Moto3” - dinoadduci : Test Losail: Moto3, conferma Foggia, in Moto2 svetta Gardner -