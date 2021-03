**Mes: Calenda, 'non condivido affatto risposta Draghi'** (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Per chiarezza e serietà devo dire che non condivido affatto la risposta sul Mes. Grave non avere un Piano per Ssn. E non è che se lo dice Conte è un errore e se lo dice Draghi va bene". Lo scrive Carlo Calenda su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Per chiarezza e serietà devo dire che nonlasul Mes. Grave non avere un Piano per Ssn. E non è che se lo dice Conte è un errore e se lo diceva bene". Lo scrive Carlosu twitter.

