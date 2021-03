Lorenzo Musetti, una settimana da Dio ad Acapulco: tennis scintillante, ma per diventare grande serve continuità (Di sabato 20 marzo 2021) Una settimana da Dio. Lorenzo Musetti ha vissuto sulle nuvole questi giorni ad Acapulco (Messico). Sul cemento che mai gli è stato così amico, Lorenzo ha trovato la quadra, togliendosi la soddisfazione di battere in serie Diego Schwartzman, Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov. Il ko odierno contro il n.5 del mondo (testa di serie n.1 del torneo) Stefanos Tsitsipas era nella logica delle cose sia per la differente caratura del giocatore che per le fatiche dei match susseguitesi senza soluzione di continuità, considerando le qualificazioni. E allora cosa si può trarre da quanto notato in Messico? E’ lampante che nel caso di Musetti parliamo di un tennista di grande talento. Un giocatore di tocco che con le sue variazioni ha strabiliato ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Unada Dio.ha vissuto sulle nuvole questi giorni ad(Messico). Sul cemento che mai gli è stato così amico,ha trovato la quadra, togliendosi la soddisfazione di battere in serie Diego Schwartzman, Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov. Il ko odierno contro il n.5 del mondo (testa di serie n.1 del torneo) Stefanos Tsitsipas era nella logica delle cose sia per la differente caratura del giocatore che per le fatiche dei match susseguitesi senza soluzione di, considerando le qualificazioni. E allora cosa si può trarre da quanto notato in Messico? E’ lampante che nel caso diparliamo di unta ditalento. Un giocatore di tocco che con le sue variazioni ha strabiliato ...

Advertising

TennisTV : Ridiculous get ?? Lorenzo Musetti is pure box office in Acapulco. #AMT2021 - SuperTennisTv : ?? LORENZO! ?? Musetti elimina Grigor Dimitrov in due set (6-4 7-6) e centra la sua prima semifinale in un ATP 500!… - WeAreTennisITA : Vince TSITSIPAS ???? Stefanos è ancora troppo per Musetti, che ha comunque lasciato andare il braccio nel secondo set… - infoitsport : Atp Acapulco 2021: standing ovation per Musetti. Dagli spalti gridano: “Lorenzo, Lorenzo” (VIDEO) - infoitsport : Lorenzo Musetti, la favola ad Acapulco finisce in semifinale -