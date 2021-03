LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: Stuyven beffa i velocisti! 2° Ewan, 3° Van Aert (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.44 Vincenzo Nibali ha concluso 35° a 10?, Davide Ballerini 41° a 29?. 16.43 I piazzamenti degli altri italiani: 12° Trentin, 18° Nizzolo, 23° Vendrame. 16.41 La grande sorpresa di giornata? Il fatto che Alaphilippe, Van Aert e Van der Poel non siano riusciti a fare la differenza sul Poggio. Questo ha reso il finale di corsa incertissimo. Mentre i favoriti si stavano guardando al termine della discesa del Poggio, Stuyven ha piazzato la stoccata giusta. Una rasoiata secca, che ha consentito al belga di guadagnare quei 200-300 metri decisivi. 16.40 Stuyven ha preceduto Ewan e Van Aert sul podio. 4° Sagan, 5° Van der Poel, 6° Matthews, 7° Aramburu, 8° Colbrelli, miglior italiano, 9° Kragh Andersen, 10° Turgis. 16.39 Caleb ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.44 Vincenzo Nibali ha concluso 35° a 10?, Davide Ballerini 41° a 29?. 16.43 I piazzamenti degli altri italiani: 12° Trentin, 18° Nizzolo, 23° Vendrame. 16.41 La grande sorpresa di giornata? Il fatto che Alaphilippe, Vane Van der Poel non siano riusciti a fare la differenza sul Poggio. Questo ha reso il finale di corsa incertissimo. Mentre i favoriti si stavano guardando al termine della discesa del Poggio,ha piazzato la stoccata giusta. Una rasoiata secca, che ha consentito al belga di guadagnare quei 200-300 metri decisivi. 16.40ha precedutoe Vansul podio. 4° Sagan, 5° Van der Poel, 6° Matthews, 7° Aramburu, 8° Colbrelli, miglior italiano, 9° Kragh Andersen, 10° Turgis. 16.39 Caleb ...

