LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: otto al comando a 195 chilometri dal traguardo (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 I corridori hanno percorso i primi 100 chilometri di gara. 12.15 Ricordiamo i nomi degli otto battistrada: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 12.12 Gli otto di testa sono a Novi Ligure, città ove sono nati i Campionissimi Costante Girardengo e Fausto Coppi. 12.09 La gara sta passando per Pozzolo Formigaro. 12.05 Scende a 5’25” il vantaggio dei battistrada. 11.59 212 chilometri al traguardo. 11.56 Scende a 6? il vantaggio dei battistrada. 11.53 I corridori stanno attraversando Tortona. 11.50 Ricordiamo i nomi ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 I corridori hanno percorso i primi 100di gara. 12.15 Ricordiamo i nomi deglibattistrada: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 12.12 Glidi testa sono a Novi Ligure, città ove sono nati i Campionissimi Costante Girardengo e Fausto Coppi. 12.09 La gara sta passando per Pozzolo Formigaro. 12.05 Scende a 5’25” il vantaggio dei battistrada. 11.59 212al. 11.56 Scende a 6? il vantaggio dei battistrada. 11.53 I corridori stanno attraversando Tortona. 11.50 Ricordiamo i nomi ...

giroditalia : ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live… - 8cycling : RT @LuchettaMattia: ?? Prima Monumento dell'anno in arrivo: la Milano - Sanremo. Percorso senza Turchino per una frana, ma il finale resta l… - ilcirotano : LIVE Milano-Sanremo 2021: a 213 km dall’arrivo è di 5’45” il vantaggio degli 8 in fuga - - Oumino0721Okane : RT @giroditalia: ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live race… - smcv1 : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo 2021 presented by @eolo_it ?? Milano-Sanremo ?? 299 km ? Partenza 9:40 ?? Arrivo ~ 16.45 ?? @RaiSport… -