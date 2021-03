Letta, “Bene Draghi, pessimo inizio di Salvini”. Il leader della Lega, “Enrico, stai sereno” (Di sabato 20 marzo 2021) Pd, Enrico Letta contro Matteo Salvini: “Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il Cdm”. Scontro social tra il neo segretario del Partito democratico Enrico Letta e il leader della Lega Matteo Salvino. Oggetto del contendere è l’approvazione del decreto Sostegni. Enrico Letta contro Salvini: “pessimo inizio” Il Segretario del Partito democratico ha commentato il decreto Sostegni esprimendo la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dal governo. Nel suo breve tweet Enrico Letta non ha risparmiato una stoccata al leader della Lega ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 marzo 2021) Pd,contro Matteo: “Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il Cdm”. Scontro social tra il neo segretario del Partito democraticoe ilMatteo Salvino. Oggetto del contendere è l’approvazione del decreto Sostegni.contro: “” Il Segretario del Partito democratico ha commentato il decreto Sostegni esprimendo la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dal governo. Nel suo breve tweetnon ha risparmiato una stoccata al...

Advertising

Giorgiolaporta : Grazie a #Letta a #Roma #Gualtieri rischia di avere l’effetto Astrazeneca: anche se venisse rimesso in campo nessun… - Agenzia_Ansa : Letta va all'attacco di Salvini. 'Il decreto Sostegni - dice - aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i mini… - fattoquotidiano : Di Maio: “Sempre lavorato bene con Letta, alleanza Pd-M5s non sia solo elettorale. Ius soli? Va discusso a livello… - Simo07827689 : RT @LUIGIVACCARO5: LETTA È GIÀ STATO PUGNALATO ? DI SOLITO PUGNALARE I SEGRETATI DI PARTITO È L' UNICA COSA CHE RIESCE BENE AL PD ! - silvestrigreg : RT @MarioScelzo1: Questo governo deve essere una necessaria parentesi ma poi onestamente io con la Lega non ho nulla da condividere. Bene f… -