Kumbulla: “Con Fonseca sono cresciuto molto. Voglio diventare un pilastro della Roma” (Di sabato 20 marzo 2021) Il difensore della Roma, Marash Kumbulla, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek nel corso della quale ha parlato anche del suo ambientamento nella Capitale: “All’inizio ho fatto fatica, la città è grandissima. Io poi a Verona non vivevo neanche in centro ma in periferia. E’ tutto un altro mondo: la prima esperienza lontano da casa, la prima volta che ho cambiato squadra. All’inizio è stato complicato, ma ora mi sento come a casa”. Su Fonseca: “Mi ha fatto crescere nella selezione delle scelte sul posizionamento. Nella fase difensiva non è cambiato molto: con Juric giocavamo a uomo a tutto campo, con Fonseca solo in alcune zone”. Sul futuro: “sono giovane. Cerco di dare il massimo, sapendo che posso migliorare. Ma uno dei miei grandi sogni è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Il difensore, Marash, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek nel corsoquale ha parlato anche del suo ambientamento nella Capitale: “All’inizio ho fatto fatica, la città è grandissima. Io poi a Verona non vivevo neanche in centro ma in periferia. E’ tutto un altro mondo: la prima esperienza lontano da casa, la prima volta che ho cambiato squadra. All’inizio è stato complicato, ma ora mi sento come a casa”. Su: “Mi ha fatto crescere nella selezione delle scelte sul posizionamento. Nella fase difensiva non è cambiato: con Juric giocavamo a uomo a tutto campo, consolo in alcune zone”. Sul futuro: “giovane. Cerco di dare il massimo, sapendo che posso migliorare. Ma uno dei miei grandi sogni è ...

