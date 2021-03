Jaguar E-Type | i sessant' anni del  mito british

Leggi su panorama

(Di sabato 20 marzo 2021)a, come il decennio che ha reso celebre lapiù iconica di sempre. Sogno e simbolo degli "swinging sixties", oggetto del desiderio per i pochi fortunati possessori di una vettura sportiva dal design unico, che lascerà a bocca aperta persino Enzo Ferrari di fronte alla sua linea rivoluzionaria. LaE-(o XJ-E secondo la casa costruttrice) fu presentata al Salone di Ginevra del marzo 1961 e fu subito il "pezzo forte" dell'edizione di quell'anno, tanto che quell'evento segnerà la storia della sportiva del giaguaro. La casa madre aveva infatti inizialmente deciso di esporre soltanto il modello coupé chiuso, ma il successo che creò anche il modello "scoperto", la roadster, spinse laalla decisione di inviare immediatamente la seconda versione in tempo per la fiera. Fu così che ...