Il Tottenham prepara l’addio di Mourinho? (Di sabato 20 marzo 2021) Jose’ Mourinho è finito nel mirino della critica dopo la pesante e brutta sconfitta rimediata dalla Dinamo Zagabria che ne ha sancito l’eliminazione dagli ottavi di Europa League. I tifosi chiedono la testa. Cosa farà il Tottenham? Mourinho-Tottenham: idillio finito? Gli Spurs avevano deciso di affidarsi allo Special One dopo l’esonero di Maurizio Pochettino( vero artefice della conquista della finale di Champions League persa contro il Liverpool nel 2019, sotto la cui guida la squadra fu protagonista di un pessimo avvio di stagione con 14 punti in 12 partite. Ma l’avvento del tecnico portoghese non ha sortito il tanto atteso cambio di rotta, facendo addirittura rimpiangere il suo predecessore. Nella prima stagione, fallisce la qualificazione in Champions League e arriva sesto in Premier, uscendo sia dalla FA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Jose’è finito nel mirino della critica dopo la pesante e brutta sconfitta rimediata dalla Dinamo Zagabria che ne ha sancito l’eliminazione dagli ottavi di Europa League. I tifosi chiedono la testa. Cosa farà il: idillio finito? Gli Spurs avevano deciso di affidarsi allo Special One dopo l’esonero di Maurizio Pochettino( vero artefice della conquista della finale di Champions League persa contro il Liverpool nel 2019, sotto la cui guida la squadra fu protagonista di un pessimo avvio di stagione con 14 punti in 12 partite. Ma l’avvento del tecnico portoghese non ha sortito il tanto atteso cambio di rotta, facendo addirittura rimpiangere il suo predecessore. Nella prima stagione, fallisce la qualificazione in Champions League e arriva sesto in Premier, uscendo sia dalla FA ...

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham prepara Tottenham, Mourinho: 'Non siamo ancora qualificati. Kane ci sarà, Son no' Il Tottenham si prepara alla gara con la Dinamo Zagabria, domani gli Spurs sfideranno i croati partendo dal confortante 2 - 0 dell'andata che sembra aver aperto una porta verso i quarti di finale di ...

Mourinho "the silent one": il Tottenham prepara l'addio - Sportmediaset Sport Mediaset Il Tottenham prepara l’addio di Mourinho? Gli Spurs avevano deciso di affidarsi allo Special One dopo l’esonero di Maurizio Pochettino( vero artefice della conquista della finale di Champions League persa contro il Liverpool nel 2019, sotto ...

