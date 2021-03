Ida Platano torna a Uomini e Donne? Ecco chi vorrebbe corteggiare FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 20 marzo 2021) Nel numero del 19 marzo diMagazine è stata pubblicata un’intervista fatta a Ida. La donna aveva già annunciato l’evento attraverso i suoi profili social e i fan sono apparsi sin da subito molto entusiasti. La maggior parte di essi ha ammesso di aver immediatamente pensato che la dama avesse voluto annunciare il suo ritorno nel parterre del programma. Ebbene, a quanto pare potrebbe essere proprio così. Vediamo tutto quello che è emerso. Idae i commenti su Riccardo e Roberta Da quando Riccardo e Roberta hanno lasciato insieme il parterre di, i riflettori sono ripiombati su Ida. Quest’ultima è stata anche al centro di svariate polemiche in quanto in molti l’hanno accusata di aver “rosicato”, per quanto accaduto. In ...