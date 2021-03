Giù i contagi, ma non i decessi. Bollettino in parziale crescita, ecco i dati che ci condannano a "misure rigorose" (Di sabato 20 marzo 2021) Diminuiscono i contagi, ma aumentano i decessi. Il Bollettino del 20 marzo registra 23.832 nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +25.735) e 401 vittime (ieri sono state +386). Cifre che portano il totale dei casi e dei decessi da inizio pandemia a rispettivamente 3.356.331 e 104.642. Ad oggi il ministero della Salute parla di 14.598 persone dimesse o guarite (ieri +16.292). Scendono anche i tamponi effettuati. Tra molecolari e antigenici in 24 ore sono stati 354.480, ovvero 10.342 in meno rispetto a ieri. Così come cala il tasso di positività che si ferma a 6,7% (ieri 7). A pesare - è il ragionamento del ministro della Salute Roberto Speranza - la variante inglese. A fronte di questa, ha ammesso, "siamo costretti ad assumere misure ancora rigorose che per quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Diminuiscono i, ma aumentano i. Ildel 20 marzo registra 23.832 nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +25.735) e 401 vittime (ieri sono state +386). Cifre che portano il totale dei casi e deida inizio pandemia a rispettivamente 3.356.331 e 104.642. Ad oggi il ministero della Salute parla di 14.598 persone dimesse o guarite (ieri +16.292). Scendono anche i tamponi effettuati. Tra molecolari e antigenici in 24 ore sono stati 354.480, ovvero 10.342 in meno rispetto a ieri. Così come cala il tasso di positività che si ferma a 6,7% (ieri 7). A pesare - è il ragionamento del ministro della Salute Roberto Speranza - la variante inglese. A fronte di questa, ha ammesso, "siamo costretti ad assumereancorache per quanto ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 19 MARZO/ 5541 casi e 80 morti, giù tasso positività PUGLIA VERSO ... " L'aumento progressivo di contagi che dobbiamo attenderci ancora per un altro paio di settimane ...