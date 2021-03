Gelo francese su Sputnik

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 marzo 2021) Cosa dice l’altra ‘gamba’ dell’Unione Europea sulle aperture di Angela Merkel e Mario Draghi al vaccino anti-covid russo? Per ora la Francia non dice nulla, il che è significativo. Stavolta non c’è un asse franco-tedesco a muovere l’Ue. Semmai è tedesco-italiano. Almeno per ora. Né l’Eliseo, né il governodanno un’eco alle parole (rivoluzionarie) della cancelliera e del premier italiano, pronunciate quasi all’unisono ieri, per dire: se l’Ema autorizzae non ci sarà una iniziativa di tutta l’Ue sul siero russo, allora ognuno prenderà la sua strada. Parole che in Italia hanno trovato subito una ricaduta concreta, “un primo accordo dell’istituto Spallanzani per una sperimentazione sotto forma scientifica del vaccinoverrà stipulato nei prossimi giorni”, annuncia il governatore del Lazio ...