Gazzetta | Lobotka ricoverato alla Ruesch

(Di sabato 20 marzo 2021) L’assenza diper la sfida contro la Roma era stata annunciata con un certo anticipo a causa di una tonsillite, ma a quanto riporta ladello Sport, le condizioni del centrocampista del Napoli sono ulteriormente peggiorate tanto da renderne necessario il ricovero. Il centrocampista del Napoli Stanislavè statostamattinaclinica napoletanacausa una forte tonsillite e sarà visitato da specialisti che ne dovranno curare il forte ascesso. Non è escluso che, passata l’infiammazione, si debba ricorrere all’intervento chirurgico. Comunque il centrocampista slovacco resterà indisponibile e non rientrerà in squadra prima di Pasqua. L'articolo ilNapolista.

